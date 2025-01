O traço falciforme é quando se tem apenas uma cópia do gene da anemia falciforme. Se a outra cópia do gene for normal, a pessoa não terá anemia falciforme.

Se duas pessoas com traço falciforme tiverem filhos, metade de seus filhos terá o traço, um quarto terá anemia falciforme e um quarto será normal. As pessoas com anemia falciforme (não apenas o traço) são frequentemente incapazes de ter filhos.