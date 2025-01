A cóclea é um órgão minúsculo localizado no interior de cada um dos ouvidos. Ela transforma as ondas sonoras que entram nos ouvidos em sinais nervosos que vão para o cérebro. Esses sinais nervosos são o que você, na verdade, “ouve”.

Às vezes, a perda de audição acontece porque as ondas sonoras não conseguem passar pela parte média do ouvido até a cóclea. Nesse caso, não adianta muito apenas aumentar o volume do som, como faz um aparelho auditivo. Em vez disso, os médicos podem prescrever um implante coclear.

Um implante coclear:

Converte ondas sonoras em sinais elétricos

Coloca os sinais diretamente na cóclea com pequenos fios

O médico faz uma cirurgia para implantar os fios na cóclea.

Um implante coclear tem duas partes: um microfone e um processador de som, que você usa atrás da orelha, e um implante colocado sob a pele, cujos fios entram na cóclea.

Você pode precisar de um implante coclear caso não consiga compreender mais da metade das palavras em uma frase, mesmo com um aparelho auditivo. Os implantes cocleares funcionam melhor se a perda auditiva for recente ou se você tiver usado um aparelho auditivo com sucesso antes do implante.

Um implante coclear não lhe ajuda a ouvir com perfeição, mas ele pode:

Ajudar você na leitura de lábios

Permitir que você ouça sons como alarmes, campainhas e telefones

Ajudar você a ouvir sua própria voz; assim você pode falar com mais clareza e no volume certo