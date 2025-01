O tímpano é uma membrana fina (como uma pele) dentro do ouvido. Ela é firmemente esticada como um tambor e vibra quando o som bate contra ela. As vibrações entram pelo ouvido médio e interno e são convertidas em sinais nervosos. Os sinais nervosos vão para o cérebro, de modo que você ouve o som. O tímpano também mantém a água e a sujeira do lado de fora para proteger os pequenos ossos no interior do ouvido.

O que é uma perfuração timpânica? Interior do ouvido Perfuração do tímpano Imagem Imagem cedida pelo Dr. Piet van Hasselt. Uma perfuração timpânica é um orifício no tímpano. É também chamada de ruptura timpânica. Infecções do ouvido são a causa mais comum de perfurações timpânicas

Os sintomas incluem dor de ouvido súbita e, às vezes, sangramento vindo do ouvido, perda de audição ou ruído no ouvido

Seu médico pode ver se o tímpano está perfurando olhando dentro do ouvido usando uma luz portátil

Geralmente, o tímpano se cura sozinho

O que causa uma perfuração timpânica? Causas de uma perfuração timpânica incluem: Uma infecção do ouvido

Uma mudança súbita na pressão (como de uma explosão, um tapa no ouvido, mergulho subaquático ou voar em um avião)

Introduzir algo no ouvido (como um cotonete ou lápis) As pessoas, às vezes, tentam remover a cera do ouvido usando um cotonete ou outro objeto, como um grampo de cabelo ou lápis. Não faça isso, porque empurrará a cera do ouvido ainda mais fundo no seu ouvido e pode lesionar o tímpano.

Quais são os sintomas de uma perfuração timpânica? Seus sintomas dependem do que causou a perfuração. Uma perfuração timpânica causada por uma infecção do ouvido, na verdade, alivia a dor da infecção do ouvido. Uma infecção do ouvido é dolorosa porque fluido ou pus se acumula atrás do tímpano. Quando um orifício (perfuração) se forma no tímpano, o fluido é drenado, diminuindo a dor. Se uma mudança de pressão ou a introdução de algo no ouvido causar a perfuração, você vai sentir: Dor intensa e repentina

Às vezes, um pequeno sangramento Quais são as complicações de uma perfuração timpânica? Você pode não ter nenhuma complicação ou sintoma após uma perfuração timpânica. Algumas pessoas apresentam: Perda da audição

Ruído no ouvido (acufeno)

Uma sensação de estar girando ou se movendo (vertigem) Se a água ou sujeira conseguir passar através da perfuração, você pode ter uma infecção do ouvido.

Como o meu médico sabe se eu tenho uma perfuração timpânica? Os médicos podem ver se um tímpano está perfurado olhando dentro do ouvido com o auxílio de uma luz portátil. Às vezes, os médicos fazem um teste de audição para saber se a perfuração afetou sua audição.