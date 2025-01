Otite média Imagem

Diferentes partes do ouvido podem ficar infectadas, mas uma infecção do ouvido médio é mais provável. Uma infecção no ouvido médio também é chamada otite média. Uma infecção no ouvido que acontece rapidamente e melhora rapidamente é uma infecção aguda do ouvido. Se a infecção não desaparecer ou se ficar retornando, ela é chamada infecção crônica do ouvido.