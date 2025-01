Seu ouvido médio é um espaço vazio atrás do tímpano. O ouvido médio contém três pequenos ossos que transmitem as vibrações do tímpano para os nervos do ouvido interno.

Interior do ouvido

O que é uma infecção crônica do ouvido? Uma infecção crônica no ouvido é uma infecção do ouvido médio que dura mais de três meses. Ter uma infecção do ouvido aguda que não desaparece pode se transformar em uma infecção crônica no ouvido

Você não sente dor no ouvido, mas um fluido espesso ou pus está drenando do seu ouvido

Você tem perda de audição, que pode ser permanente

Os médicos irão limpar seu canal auricular e prescrever gotas otológicas com antibiótico

O que causa infecções crônicas do ouvido? Em geral, uma infecção do ouvido crônica começa com uma infecção do ouvido aguda que: Deixa um orifício no tímpano que nunca cicatriza (perfuração timpânica) Uma infecção crônica do ouvido pode piorar após: Você ter um resfriado

Água entrar em seu ouvido médio através da perfuração timpânica enquanto você está tomando banho ou nadando Crianças com defeitos congênitos na face correm um risco maior de ter infecções do ouvido crônicas.

Quais são os sintomas de uma infecção do ouvido crônica? Os sintomas mais comuns são: Fluido espesso ou pus drenando do ouvido

Perda da audição Quais são as complicações de uma infecção do ouvido crônica? O orifício no tímpano pode permitir a entrada de bactérias perigosas causando uma infecção pior. Essa infecção pode destruir os pequenos ossos no ouvido médio ou se propagar para os ossos do crânio ao redor. Algumas pessoas apresentando uma infecção crônica do ouvido desenvolvem colesteatomas no ouvido médio. Um colesteatoma é um crescimento que se assemelha à pele e não é canceroso. Um colesteatoma aumenta o risco de ter complicações sérias, incluindo: Perda de audição que não melhora

Infecções em outras partes do ouvido, nos ossos do crânio ou do cérebro

Lesão do nervo que controla os movimentos do rosto

Como os médicos sabem se eu tenho uma infecção do ouvido crônica? Os médicos fazem um teste de audição e usam uma luz portátil para examinar seu ouvido quanto à presença de: Pus (fluido espesso)

Um colesteatoma (crescimento semelhante a pele no seu ouvido médio) Se os médicos suspeitam que a pessoa apresenta colesteatoma, podem realizar exames de TC (tomografia computadorizada) ou de RM (ressonância magnética).