Seu ouvido médio é um espaço vazio atrás do tímpano. O ouvido médio tem três pequenos ossos que transmitem as vibrações do seu tímpano para os nervos no seu ouvido interno.

Sua trompa de Eustáquio conecta a parte posterior da garganta ao ouvido médio.

Seu canal auricular é um tubo que conecta a parte de fora da orelha ao tímpano.

Interior do ouvido

O que é otite média secretora? A otite média secretória consiste em um acúmulo de fluido no ouvido médio, geralmente após uma infecção do ouvido médio (otite média). Embora possa acontecer após uma infecção de ouvido, o fluido na otite média secretora não está infectado

A otite média secretora pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum em crianças

Você pode ter uma sensação de entupimento em seu ouvido e ter alguma perda auditiva

Os médicos examinam dentro do seu ouvido e usam um teste com ondas sonoras para saber se existe fluido dentro dele

Os médicos podem precisar fazer uma abertura no tímpano permitir a drenagem do fluido.

O que causa a otite média secretora? Uma infecção do ouvido aguda que não desapareceu por completo

Problemas na sua trompa de Eustáquio Normalmente, você libera pressão no seu ouvido médio quando engole. A deglutição causa a abertura das trompas de Eustáquio, o que pode acontecer 3 a 4 vezes por minuto. Se a trompa de Eustáquio estiver obstruída, ocorre o acúmulo de fluido no ouvido médio impedindo que seu tímpano se mova da maneira correta. Bloqueio da trompa de Eustáquio pode acontecer quando resfriados ou alergias causam o inchaço das adenoides e do revestimento da trompa de Eustáquio. Adenoides são aglomerados de tecido que ajudam a combater as infecções e estão bem perto da abertura das trompas de Eustáquio.

Quais são os sintomas da otite média secretora? Sensação de preenchimento do ouvido

Um som de estalido ou crepitante ao engolir

Alguma perda auditiva

Às vezes, perda do equilíbrio Se crianças pequenas tiverem otite média secretora com perda auditiva por um longo período de tempo, elas podem ter dificuldade para aprender a falar. A otite média secretora também eleva o risco de contrair mais infecções do ouvido (infecções do ouvido aguda).

Como os médicos sabem se eu tenho otite média secretória? O médico: Examinar seu ouvido usando uma luz portátil

Fará um exame de ondas sonoras para verificar a presença de fluido (chamado timpanometria)

Fará um teste de audição