Tumores do ouvido são crescimentos fora da orelha ou dentro do canal auricular. O canal auricular é um tubo que conecta a parte externa da orelha com o tímpano.

Tumores do ouvido podem ser cancerosos ou não cancerosos.

Tumores não cancerosos que crescem dentro do canal auricular podem causar bloqueios auditivos, perda auditiva e o acúmulo de cera de ouvido

Algumas vezes, o primeiro sinal do tumor é a pessoa perceber que não está ouvindo tão bem quanto costumava ouvir

Os médicos podem ver o tumor ao examinar o ouvido

Tumores cancerosos incluem cânceres de pele que podem acontecer dentro ou fora no ouvido

Tumores não cancerosos do ouvido Tumores não cancerosos (benignos) que podem crescem na orelha ou no canal auricular, incluem: Cistos (pequenos sacos preenchidos com líquido)

Tumores ósseos Os médicos farão uma cirurgia para remover um crescimento que bloqueie o ouvido e cause perda auditiva.