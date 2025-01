Uma infecção no canal auditivo é uma infecção no tubo que conecta a parte externa da orelha com o tímpano. Ela difere da infecção do ouvido médio (otite média), que é uma infecção atrás do tímpano.

Uma infecção do canal auditivo é especialmente comum depois de nadar, motivo pelo qual é frequentemente chamada de "ouvido de nadador". Mas a maioria das infecções do canal auditivo não ocorre em pessoas que estavam nadando.

Uma infecção do canal auditivo é geralmente causada por uma bactéria.

A pessoa tem dor de ouvido e um líquido branco ou amarelo drenando da orelha

Os médicos sabem se você tem uma infecção do canal auditivo ao examinar seu ouvido

Os médicos irão limpar o ouvido e prescrever gotas otológicas com antibiótico e analgésicos

Não deixe que entre água no ouvido até que a infecção seja curada