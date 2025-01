A sinusite é geralmente causada por:

uma infecção viral das vias aéreas superiores (como um resfriado)

A infecção viral faz com que o tecido no interior do nariz inche. É por isso que seu nariz fica entupido quando você tem um resfriado. O inchaço no nariz obstrui as entradas para os seios paranasais, causando o acúmulo de líquido nos seios paranasais. Alergias também causam inchaço dentro do nariz e podem causar sinusite.

Às vezes, bactérias entram no líquido sinusal e causam:

sinusite bacteriana

A sinusite crônica é mais comum se você tiver: