A coisa mais importante é garantir que a pessoa possa respirar.

Para crianças:

Os médicos introduzem um tubo para respiração na garganta, descendo até a traqueia, para evitar que a via respiratória se feche devido ao edema

Se os médicos não conseguirem introduzir um tubo para respiração porque a epiglote está bloqueando a traqueia, eles abrem um orifício na frente do pescoço para colocar um tubo diretamente na traqueia (traqueostomia)

Muitas vezes, adultos não precisam de um tubo para respiração, mas alguns precisam. Você precisará permanecer no hospital para que os médicos possam observar você de perto.

Todas as pessoas com epiglotite precisam receber antibióticos por via intravenosa (IV) para tratar a infecção.