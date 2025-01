A laringe contém as cordas vocais, que ajudam a emitir sons. A laringe forma um caroço que você pode ver e sentir no meio do seu pescoço.

O que é câncer de laringe? Câncer de laringe é um câncer na laringe. Os sintomas incluem rouquidão que não desaparece, um caroço no pescoço e, posteriormente, dificuldade para respirar e engolir

É o câncer mais comum de cabeça e pescoço

O câncer de laringe é mais comum em homens do que em mulheres, especialmente em homens com mais de 60 anos

Fumar e consumir grandes quantidades de álcool aumentam as chances de ter câncer de laringe Procure um médico se tiver uma rouquidão que dura mais de 2 a 3 semanas. Localizando a laringe

O que causa câncer de laringe? Nem sempre os médicos sabem o que causou um câncer de laringe, mas o maior fator de risco é: Tabagismo Praticamente todos que desenvolvem câncer de laringe fumam ou costumavam fumar. O risco de ter câncer de laringe também é elevado se você: For um homem, especialmente com mais de 60 anos

Consumiu muita bebida alcoólica por muito tempo

Quais são os sintomas do câncer de laringe? Os sintomas do câncer de laringe são: Voz rouca (um uma mudança na voz) que não desaparece após poucas semanas

Dor na garganta ou ouvido

Um nódulo no pescoço

Dificuldade para engolir ou respirar

Como o médico sabe se eu tenho câncer de laringe? Os médicos sabem se você tem câncer de laringe examinando sua laringe. Eles introduzem um tubo fino e flexível pela sua boca. Os médicos também podem fazer uma biópsia (remover uma amostra do tecido para exames). Em geral, uma biópsia é feita no centro cirúrgico enquanto a pessoa está adormecida sob anestesia geral. Se a pessoa tiver câncer de laringe, para descobrir se o câncer se espalhou para outras partes do corpo serão feitos exames como: Radiografia do tórax

TC (tomografia computadorizada)

Exame de imagem por PET (tomografia por emissão de pósitrons)