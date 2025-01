Os médicos geralmente tratam cânceres de boca e garganta com cirurgia e radioterapia. Qual tratamento usar depende do tamanho e da localização do câncer.

O médico pode usar:

Cirurgia para remover o câncer e tecido em torno (como os linfonodos atrás da mandíbula)

Radioterapia, especialmente se o câncer tiver se espalhado para os linfonodos

Quimioterapia para câncer mais avançado

Se identificado no início, o câncer pode ser removido apenas com cirurgia.

Qualquer problema nos dentes deve ser tratado antes de iniciar o tratamento do câncer. O tratamento do câncer pode piorar os problemas dentários.

Às vezes, uma cirurgia pode mudar o formato ou aparência da face. Os médicos usarão os métodos mais atuais para não alterar a aparência da pessoa, dentro do possível.

Radiação na boca pode causar: