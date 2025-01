O nariz é um dos órgãos sensoriais e tem duas funções importantes:

Respiração

Olfato

A parte superior do nariz é feita de osso. A base do nariz é feita de cartilagem. A cartilagem é um tecido liso e resistente.

Dentro do nariz há um espaço aberto chamado cavidade nasal. Ela é revestida por uma membrana com muitos vasos sanguíneos. As células desta membrana produzem muco (uma substância úmida e pegajosa). Elas também têm fios de cabelo minúsculos (cílios) que ajudam a filtrar a sujeira do ar.