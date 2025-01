As partes importantes da garganta incluem:

Amigdalas

Úvula

Laringe

Epiglote

As tonsilas são duas massas de tecido na parte posterior da boca, uma em cada lado da garganta. As tonsilas ajudam a combater infecções. As tonsilas são maiores em crianças e ficam menores à medida que as crianças crescem.

A úvula é um pedaço de tecido pendente que você vê na parte posterior da garganta, entre as tonsilas.

A laringe também é conhecida como caixa de voz. Ela contém cordas vocais e produz o som e as palavras da voz.

A epiglote é um retalho de cartilagem na frente da laringe. Ao engolir, ela fecha a entrada para a laringe, para que alimentos e água não entrem nos pulmões.