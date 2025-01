Cada batimento do coração impulsiona o sangue pelas artérias. Artérias são os vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para o corpo. Pressão arterial é a pressão do sangue nas artérias. A pressão arterial normal mantém o sangue fluindo pelo corpo. A pressão arterial elevada estressa o coração e pode danificar as artérias e outros órgãos. Uma pressão arterial baixa pode ser igualmente perigosa.

Pressão arterial baixa significa que os órgãos não estão recebendo sangue suficiente

Ela pode ser causada pela perda de sangue ou porque estamos desidratados

A pressão arterial baixa causa fraqueza e tontura e pode provocar desmaios

Os médicos injetam líquidos na veia e às vezes medicamentos para elevar a pressão arterial

Se a perda de sangue tiver sido grande, pode ser necessária uma transfusão de sangue