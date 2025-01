Cada batimento do coração impulsiona o sangue pelas artérias. Artérias são os vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para o corpo. Pressão arterial é a pressão do sangue nas artérias. Sem pressão arterial, o sangue não fluiria pelos vasos sanguíneos e nós morreríamos. Mas uma pressão arterial muito elevada causa tensão no coração e danifica as artérias e outros órgãos.

Passados muitos anos, a hipertensão arterial começa a causar problemas sérios, como ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral ou danos renais

A hipertensão arterial é conhecida como assassina silenciosa, pois geralmente não causa sintomas até que seja tarde demais

A hipertensão arterial causa mais mortes e problemas sérios do que praticamente qualquer outra doença, mas a maioria das complicações pode ser prevenida com tratamento adequado

Praticar exercícios, consumir menos sal, perder peso, parar de fumar e beber menos álcool podem ajudar a reduzir a pressão arterial

Eventualmente também é necessário tomar comprimidos para pressão arterial — às vezes dois ou três diferentes

Mesmo que a pessoa esteja se sentindo bem, é importante que ela continue a tomar a medicação