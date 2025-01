Consulte seu médico antes de iniciar um esporte ou um programa de exercícios. O médico fará perguntas sobre seu histórico de saúde e realizará um exame físico para detectar problemas que possam tornar a prática de exercícios perigosa para você.

Nos Estados Unidos, atletas do ensino médio devem realizar um exame a cada dois anos. Os adultos devem fazê-lo a cada quatro anos. Na Europa, a triagem é repetida a cada dois anos, independentemente da idade do atleta. Se os médicos souberem que a pessoa tem certos problemas clínicos, eles normalmente a examinarão com mais frequência.

Os médicos farão perguntas sobre os seguintes fatores de risco:

Presença de sintomas como dor ou desconforto no peito, batimento cardíaco acelerado ou batimento que parece desigual, desmaio ou quase desmaio, fadiga e dificuldade para respirar, sobretudo quando esses sintomas ocorrerem durante exercícios extenuantes

Ter familiares que desmaiaram ou morreram durante exercícios ou que morreram subitamente antes dos 50 anos, aproximadamente

Usar drogas

Dependendo da idade, do histórico de saúde, dos sintomas e do esporte específico que a pessoa pratica, os médicos poderão fazer testes como:

Eletrocardiograma (ECG - um teste rápido, indolor e inofensivo que mede as correntes elétricas do coração que são registradas em um pedaço de papel)

Ultrassom (um teste que usa ondas sonoras para gerar uma imagem do coração e como está funcionando)

Teste de esforço (um teste para verificar como o coração funciona quando está batendo mais rapidamente, por exemplo, durante a prática de exercícios)

Em alguns países fora dos Estados Unidos, os médicos recomendam que todas as pessoas façam um ECG antes de iniciarem um programa de exercícios.