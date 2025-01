O tratamento geralmente inclui:

Anticoagulantes para prevenir mais coagulação

Se os anticoagulantes não funcionarem ou se não for possível tomá-los por algum motivo, os médicos poderão, raramente:

Colocar um filtro bloqueador de coágulos na veia principal que leva ao coração — isso poderá ajudar a prevenir uma embolia pulmonar

Raramente, se houver um coágulo realmente grande, os médicos poderão prescrever medicamentos administrados pela veia para dissolver o coágulo. No entanto, os médicos não fazem isso com frequência, pois o medicamento para dissolver coágulos pode causar uma hemorragia com risco de morte.

Manter-se fisicamente ativo não aumenta o risco de embolia pulmonar nem a probabilidade de o coágulo se desprender.