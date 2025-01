A causa principal de insuficiência venosa crônica é:

Ter tido um coágulo de sangue nas pernas (trombose venosa profunda)

Um coágulo de sangue na veia pode causar a formação de tecido cicatricial e problemas com as válvulas da veia. As válvulas são dois folhetos de tecido que atuam como portões de sentido único. Elas deixam o sangue fluir somente em um sentido, em direção ao coração. Se as válvulas sofrerem danos, o sangue se acumulará nas pernas. Danos causas às válvulas depois de ter um coágulo de sangue em uma veia podem causar um problema na perna, denominado síndrome pós-trombótica.

Válvulas de sentido único nas veias

A probabilidade de uma pessoa ter insuficiência venosa crônica é maior se ela: