O sistema linfático consiste em uma rede de vasos linfáticos e linfonodos que transportam um líquido denominado linfa. O sistema linfático faz parte do sistema imunológico, que ajuda a defender contra infecções e câncer.

Linfa é o líquido que exsuda dos nossos menores vasos sanguíneos. O líquido passa entre as células e traz nutrição, levando embora células danificadas, células cancerosas e germes.

Os vasos linfáticos são tubos diminutos que transportam a linfa dos tecidos para os linfonodos e, em seguida, dos linfonodos de volta para os vasos sanguíneos.

Os linfonodos são pontos de coleta de glóbulos brancos especializados que filtram os germes e células da linfa. Esses linfonodos e glóbulos brancos ajudam a defender o corpo contra infecções e câncer. É por isso que às vezes uma infecção ou câncer causa inchaço nos linfonodos próximos. Por exemplo, uma infecção de garganta pode fazer com que os linfonodos no seu pescoço inchem. As pessoas chamam esses linfonodos inchados de “gânglios inchados”, mas linfonodos não são exatamente gânglios.

Nós temos vasos linfáticos por todo o corpo. Os linfonodos tendem a se agrupar em determinados locais, como nos lados do pescoço, debaixo dos braços ou na virilha.

