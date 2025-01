O ecocardiograma às vezes também é chamado de ecocardiografia ou eco. Um ecocardiograma é um ultrassom do seu coração. Ondas sonoras refletem do coração para criar uma imagem em movimento do seu coração. Este teste é indolor, inofensivo e rápido.

Os principais tipos de ecocardiograma são: bidimensional, tridimensional, Doppler e Doppler colorido. O processo de realização desses testes é o mesmo, mas cada um mostra algo diferente ao médico. Seu médico lhe dirá qual é o teste certo para você.