Os vasos sanguíneos são tubos ocos, como canos, que transportam sangue pelo corpo. O sangue distribui oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo e remove resíduos, como dióxido de carbono.

Existem dois tipos principais de vasos sanguíneos - artérias e veias

As artérias transportam sangue fresco do coração para os órgãos

As veias transportam o sangue repleto de resíduos de volta para o coração

As artérias e veias são conectadas por vasos sanguíneos microscópicos, denominados capilares

As artérias têm paredes espessas revestidas com músculo. As artérias precisam ser fortes, porque é nelas que a pressão do sangue é mais alta. Os músculos das artérias se contraem e relaxam constantemente para ajudar a ajustar a pressão arterial.

As veias têm paredes finas, com apenas um pouco de músculo. A pressão arterial é menor nas veias. As veias podem se alargar para lidar com o aumento de sangue. Algumas veias têm válvulas para impedir o sangue de fluir de volta.

Os vasos sanguíneos e o coração são partes do sistema cardiovascular.