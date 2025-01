A aterosclerose começa com lesões pequenas e repetidas no revestimento das artérias. As lesões podem ser causadas por:

Hipertensão arterial

Colesterol alto

Nível elevado de açúcar no sangue, quando se tem diabetes

Alguns tipos de infecções por bactérias ou vírus

Tabagismo

Quando o revestimento da artéria está danificado, os leucócitos se fixam à artéria e acumulam células gordurosas e colesterol. As células e o colesterol se depositam formando grumos duros chamados placas (ateromas). À medida que as placas crescem, elas começam a bloquear o fluxo sanguíneo.