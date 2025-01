O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo. A frequência cardíaca é a velocidade com que o coração bate. O coração deve ter sempre um batimento rítmico, regular, como o tique-taque de um relógio.

O coração tem quatro câmaras. Os átrios são as duas câmaras superiores do coração. Os ventrículos são as duas câmaras inferiores do coração. Os átrios bombeiam sangue para os ventrículos. Os ventrículos bombeiam sangue para os pulmões e o corpo (consulte também Biologia do coração).

Células marca-passo especiais em uma parte dos átrios, chamada nódulo SA (nódulo sinoatrial), enviam sinais elétricos regulares para o músculo cardíaco para que ele se contraia.

Sistema de condução elétrica do coração Imagem

O sistema de condução do coração tem tiras de tecido diminutas parecidas a fios elétricos. O sistema de condução transporta os sinais de marca-passo do nódulo SA para o restante do coração. Os sinais precisam chegar a todas as células do músculo cardíaco no momento certo para que o coração realize um batimento bom e forte que irá bombear o sangue adequadamente.

O que é um bloqueio cardíaco? Um bloqueio cardíaco é um atraso ou bloqueio no sistema de condução elétrica do coração que provoca um ritmo cardíaco anormal. Existem vários tipos de bloqueio cardíaco. Alguns tipos de bloqueio cardíaco não causam sintomas

Outros tipos de bloqueio cardíaco tornam sua frequência cardíaca lenta causando cansaço e tontura e podem fazer você desmaiar

Os médicos diagnosticam um bloqueio cardíaco realizando um eletrocardiograma (ECG)

Pessoas com certos tipos de bloqueio cardíaco precisam de um marca-passo

O que provoca um bloqueio cardíaco? O sistema de condução elétrica do coração transporta sinais elétricos do átrio através de um portão de entrada chamado nódulo AV (nódulo atrioventricular). O nódulo AV controla como os sinais passam das câmaras superiores do coração (átrios) para as câmaras inferiores (ventrículos). A partir do nódulo AV, os sinais passam através de vários feixes de fibras (ramos) antes de se espalharem pelos ventrículos. Um bloqueio cardíaco pode ocorrer em qualquer parte do sistema de condução. Algumas pessoas nascem com um bloqueio cardíaco. Outras pessoas desenvolvem um bloqueio cardíaco mais tarde na vida. Os bloqueios cardíacos podem ser causados por lesão resultante de: Doença arterial coronariana

Tecido fibroso crescendo no sistema elétrico do coração

A pessoa ter tido um ataque cardíaco

Quais são os tipos de bloqueio cardíaco? Os médicos agrupam os bloqueios cardíacos dependendo da parte do sistema de condução que está envolvida e de sua gravidade. Os dois principais locais de bloqueio cardíaco são: Bloqueio atrioventricular (AV)

Bloqueio de ramo O que é um bloqueio atrioventricular (AV)? Um bloqueio AV ocorre no nódulo AV ou próximo a ele. Os bloqueios AV têm três níveis, dependendo de quão grave eles são: 1º grau: cada pulso elétrico diminui apenas durante uma fração de segundo enquanto se move através do coração (a frequência cardíaca é normal)

2º grau: alguns dos sinais não passam pelo nódulo AV e alguns batimentos do coração são pulados

3º grau: nenhum sinal passa pelo nódulo AV e o coração pode parar ou bater de forma perigosamente lenta O que é um bloqueio de ramo? Um bloqueio de ramo ocorre nos feixes de fibras do sistema de condução dos ventrículos. Há um ramo esquerdo e um ramo direito. Um bloqueio do ramo esquerdo tende a ser mais grave, porque é geralmente causado por uma doença cardíaca de base.

Quais são os sintomas de um bloqueio cardíaco? A maioria dos bloqueios cardíacos não causa sintomas. Se você tiver um bloqueio cardíaco grave, pode sentir cansaço e tontura e pode desmaiar.

Como os médicos sabem se eu tenho um bloqueio cardíaco? Os médicos sentem seu pulso e realizam: Um eletrocardiograma (ECG) Um ECG é um teste rápido e indolor que mede a atividade elétrica do coração usando adesivos e cabos no tórax, braços e pernas.