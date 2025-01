A aorta é o principal vaso sanguíneo (artéria) que transporta sangue do coração para o resto do corpo. A parede da aorta tem várias camadas. Uma pequena laceração na camada interna faz o sangue forçar seu caminho para dentro da parede da aorta. A pressão do sangue separa, então, a camada interna da camada média da aorta. Esta separação é chamada dissecção.

Enquanto a laceração no revestimento estiver presente, a dissecção pode continuar crescendo aorta abaixo. Isso cria um espaço para o sangue fluir onde não deveria. À medida que a laceração aumenta, ela pode fechar pequenos vasos sanguíneos ligados à aorta ou bloquear o fluxo sanguíneo adequado na aorta.

A hipertensão é a causa mais comum de dissecção aórtica

Você pode sentir uma dor súbita e terrível no peito ou nas costas entre as escápulas

Os médicos podem administrar medicamentos para reduzir a pressão arterial e fazer cirurgia para reparar a laceração

Cerca de metade das dissecções aórticas ocorre em pessoas com mais de 60 anos