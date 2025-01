Aneurisma da aorta torácica Imagem

Torácico tem a ver com o peito (tórax). A aorta é o principal vaso sanguíneo (artéria) que transporta sangue do coração para o resto do corpo. Um aneurisma é uma protuberância na parede de uma artéria. Um aneurisma da aorta torácica é uma protuberância na parte da aorta que passa pelo tórax.