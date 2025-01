O tratamento do câncer de cólon inclui:

Cirurgia na qual a parte cancerosa do cólon é retirada e depois uma extremidade do intestino é costurada à outra

Às vezes, quimioterapia após a cirurgia

Entendendo a colostomia

No caso do câncer retal, o tratamento inclui:

Cirurgia para remover uma parte ou todo o reto

Quimioterapia mais radioterapia

Caso o médico precise remover o reto, a pessoa geralmente precisará de uma colostomia. Na colostomia, o médico prende a extremidade do cólon em uma abertura na parede do abdômen. As fezes saem por essa abertura e são coletadas em uma bolsa de colostomia. A bolsa fica presa ao abdômen com uma fita adesiva, sendo trocada quando enche.

Após o tratamento, o médico continua a prestar assistência à pessoa e acompanha seu estado de saúde por meio de exames realizados em intervalos regulares como, por exemplo: