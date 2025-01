O que é a síndrome do intestino irritável (SII)?

Os intestinos são órgãos que fazem parte do sistema digestivo. O intestino é onde os alimentos são digeridos e os nutrientes são absorvidos para dentro do organismo. A parte do alimento que não é absorvida pelo organismo se transforma em fezes.

A SII é um distúrbio comum que é desconfortável, mas não é perigoso

A SII afeta os padrões de defecação e causa dores na parte inferior do abdômen

A movimentação do intestino pode ficar mais intensa (diarreia) ou mais lenta (constipação intestinal)

Os sintomas podem ser desencadeados pelos alimentos consumidos e, às vezes, pelas emoções

Tomar medicação e modificar os alimentos consumidos pode ajudar com os sintomas