Pancreatite significa inflamação do pâncreas. O pâncreas é um órgão na parte superior do abdômen que fabrica sucos que ajudam a digerir os alimentos. O pâncreas também produz insulina, que ajuda a controlar a glicose no sangue.

A pancreatite crônica é um quadro clínico de longo prazo. O tecido cicatricial se forma no pâncreas e continua causando problemas. A pancreatite que tem início subitamente é denominada pancreatite aguda. Ter pancreatite aguda várias vezes pode causar a pancreatite crônica.

A pancreatite crônica causa dor abdominal

A dor pode ser constante ou intermitente

O pâncreas para de fabricar os sucos que ajudam a digerir os alimentos

Às vezes, a pancreatite crônica causa danos às células que fabricam a insulina, e a pessoa fica com diabetes

O tratamento inclui fazer modificações na dieta, tomar medicamentos especiais que ajudam na digestão de alimentos, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e tomar analgésicos