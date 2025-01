Pancreatite significa inflamação (inchaço) do pâncreas. O pâncreas é um órgão na parte superior do abdômen que fabrica sucos que ajudam a digerir os alimentos. O pâncreas também produz insulina, que ajuda a controlar a glicose no sangue.

A pancreatite aguda é aquela tem início súbito e geralmente desaparece. A pancreatite de longo prazo é denominada pancreatite crônica.

Geralmente, a pancreatite aguda é causada por cálculos biliares ou pelo consumo excessivo e prolongado de bebidas alcoólicas

A intensidade da pancreatite varia desde leve a muito grave

A pancreatite aguda causa dor abdominal intensa

Os cuidados médicos serão prestados no hospital, mesmo quando a intensidade da pancreatite aguda for leve