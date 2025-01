Todos os bebês têm lactase no intestino para conseguir digerir o leite da mãe. A produção de lactase diminui em quase todas as pessoas à medida que elas crescem. Uma vez que a quantidade de lactase já não é suficiente, a pessoa começa a ter sintomas de intolerância à lactase depois de consumir laticínios. No entanto, as pessoas cujas famílias vêm do norte da Europa são uma exceção. Muitas pessoas dessa região conseguem digerir laticínios a vida toda.

A intolerância à lactose também pode ter início depois de uma lesão ou cirurgia no intestino ou outro problema no intestino.