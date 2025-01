A doença celíaca é uma doença autoimune. O sistema imunológico faz parte do sistema de defesa do organismo, que ajuda a proteger contra doenças e infecções. Na doença autoimune, o sistema imunológico ataca partes do próprio organismo.

No caso da doença celíaca, o sistema imunológico reage a uma proteína denominada glúten, que se encontra em determinados tipos de grãos

A reação imunológica produz anticorpos que causam danos ao revestimento do intestino delgado

O dano ao revestimento do intestino impede que os nutrientes sejam absorvidos dos alimentos

A gordura não absorvida torna as fezes gordurosas

Outros nutrientes que não são absorvidos causam diarreia e a formação de gases

O glúten é uma proteína encontrada no trigo e em qualquer coisa feita a partir da farinha de trigo. Isso significa que o glúten está presente em pães, massas e em muitos produtos de confeitaria. A cevada e o centeio também contêm um pouco de glúten. Outros grãos como, por exemplo, a aveia, não contêm glúten. Não há glúten em verduras ou frutas.

A doença celíaca é um mal de família. A tendência de desenvolver essa doença é hereditária. Porém, apenas algumas pessoas em uma família desenvolvem a doença.