Intoxicação alimentar é um problema no qual algo que a pessoa come causa diarreia e vômitos. Estafilococos são um tipo de bactéria (germe). Assim, a intoxicação alimentar por estafilococos ocorre quando a pessoa fica doente por ter consumido alimentos que continham esse tipo de bactéria crescendo nele. As bactérias produzem toxinas (veneno). São as toxinas, e não as bactérias, que fazem com que a pessoa fique doente.

Outros tipos de bactérias também podem causar a intoxicação alimentar. Por exemplo, uma intoxicação alimentar clostridiana é causada por bactérias denominadas clostrídios.

Um alimento que pode causar intoxicação alimentar por estafilococos pode ter um sabor e odor normais. Muitos alimentos podem causar intoxicação alimentar por estafilococos, especialmente alimentos que:

Não foram cozidos por tempo suficiente

Foram deixados em temperatura ambiente

Foram manuseados por alguém com uma infecção de pele estafilocócica

A intoxicação alimentar se parece muito com a gastroenterite. Porém, na gastroenterite, os germes no alimento crescem dentro do abdômen da pessoa e fazem com que ela fique doente. Esses germes não fabricam toxinas.