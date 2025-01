O que é a diarreia do viajante?

O que é a diarreia do viajante?

A diarreia do viajante é um tipo de diarreia (fezes moles e líquidas) que a pessoa adquire quando está viajando para regiões no mundo onde a água tem germes porque ela não é tratada (purificada) adequadamente. Nessas regiões, a pessoa pode ficar doente se beber água, consumir alimentos crus ou consumir alimentos que foram lavados ou feitos com água.

A presença de bactérias como a Escherichia coli (E. coli) na água é o que costuma causar a diarreia do viajante. Porém, vírus como o norovírus (especialmente em navios de cruzeiro) e outras bactérias, vírus e parasitas também podem causá-la.

A diarreia do viajante é causada por bactérias, parasitas ou vírus que estão na água que a pessoa bebe ou em alimentos que a pessoa come

Os sintomas costumam ter início ente 12 a 72 horas depois de o alimento ou água contaminados tiverem sido consumidos e dura entre três a cinco dias

A pessoa terá mais propensão a ter diarreia do viajante se estiver visitando países onde a água não é devidamente purificada

Para evitar a diarreia do viajante, a pessoa deve consumir apenas bebidas engarrafadas, usar água engarrafada para escovar os dentes e não usar cubos de gelo nem comer frutas e verduras cruas

A pessoa deve ir para o hospital se tiver febre ou diarreia sanguinolenta.