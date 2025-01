A infecção por Helicobacter pylori é uma infecção bacteriana que causa inflamação do revestimento do estômago e úlceras (feridas) no estômago ou intestino. Seu nome costuma ser encurtado para H. pylori.

A infecção por H. pylori pode dar origem à gastrite e à úlcera péptica. Caso a infecção por H. pylori não seja tratada, ela aumenta a chance da pessoa de ter câncer de estômago.