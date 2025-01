O termo “péptica” diz respeito à digestão relacionada à pepsina e ao ácido. Úlcera é uma ferida. Assim, uma úlcera péptica é uma ferida no revestimento do estômago ou da primeira parte do intestino delgado (uma região denominada duodeno). As úlceras pépticas no estômago são denominadas úlceras gástricas. As úlceras na primeira parte do intestino delgado são denominadas úlceras duodenais.

Infecção com uma bactéria denominada Helicobacter pylori ou tomar AINEs (analgésicos como, por exemplo aspirina ou ibuprofeno) podem prejudicar a proteção contra o ácido gástrico

O ácido gástrico causa irritação no revestimento do estômago ou duodeno

A pessoa pode ter dor ou desconforto na parte superior do abdômen

As úlceras que são mais profundas podem causar hemorragia ou um orifício no estômago

O médico trata as úlceras pépticas com antibióticos para combater a infecção por Helicobacter pylori e medicamentos para reduzir o ácido gástrico

Úlcera gástrica Imagem Fotografia fornecida pelo Dr. David M. Martin.