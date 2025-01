As pessoas têm um intestino delgado e um intestino grosso. O intestino delgado é um tubo longo e enrolado que liga o estômago ao intestino grosso. O intestino grosso é mais curto, porém mais grosso, e vai do final do intestino delgado até o reto. O intestino recebe alimentos e líquidos do estômago. Ele realiza e digestão e a absorção da maior parte dessas substâncias. O que sobra é eliminado pelo corpo na forma de fezes (cocô) através do reto e ânus.

Tanto o intestino delgado como o grosso podem ficar bloqueados.

As causas mais comuns de bloqueio intestinal em adultos são a presença de tecido cicatricial cirúrgico, hérnias e tumores

Os alimentos e líquidos não conseguem atravessar um bloqueio intestinal

O intestino incha conforme ele fica cheio de alimentos, líquidos e gases

A pessoa sente cólicas abdominais, enjoo e pode vomitar

O médico utiliza radiografia para encontrar o bloqueio

É possível que a pessoa precise de cirurgia para remover o bloqueio

Caso não seja tratado, o intestino pode se romper e causar inchaço e infecção dentro do abdômen

Se o intestino obstruído se romper (perfurar) e infectar o interior do abdômen, isso pode fazer com que a pessoa fique muito doente e pode causar a morte