A denominação da hérnia toma por base o local onde ela ocorre. A hérnia da parede abdominal pode ocorrer em diversos locais:

Hérnia inguinal: aparece no vinco da virilha ou no escroto (a bolsa ao redor dos testículos)

Hérnia umbilical: ocorre ao redor do umbigo, e é mais comum em bebês

Hérnia epigástrica: ocorre no centro do abdômen, acima do umbigo e abaixo da caixa torácica

Hérnia femoral: ocorre logo abaixo do vinco da virilha, no centro da parte superior da coxa

Hérnia incisional: se forma em um local onde foi feita uma incisão cirúrgica na parede abdominal (esse tipo de hérnia pode aparecer muitos anos depois da cirurgia)

Todos esses locais são pontos fracos na parede abdominal. Uma abertura pode se desenvolver espontaneamente ou quando a pessoa faz força.

Locais comuns para hérnias Imagem

Uma hérnia encarcerada ocorre quando uma alça do intestino fica presa na hérnia. Isso pode bloquear o intestino.

Uma hérnia estrangulada ocorre quando a hérnia aperta o intestino com tanta força que o fornecimento de sangue é interrompido. A região do intestino que não está recebendo sangue suficiente pode se romper e necrosar e, se não for tratada, pode causar morte.

A “hérnia do esporte” não é uma hérnia propriamente dita. Na verdade, ela é uma ruptura do músculo na parte inferior do abdômen que pode causar dor no mesmo local que uma hérnia verdadeira.