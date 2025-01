Uma hérnia inguinal é um tipo comum de hérnia da parede abdominal. Ela aparece no vinco da virilha ou, no caso de homens, às vezes pode aparecer no escroto (a bolsa que aloja os testículos).

A hérnia inguinal ocorre com mais frequência em homens

A pessoa apresenta uma protuberância na virilha que pode ou não doer

Levantar pesos ou fazer força não causa hérnia, mas pode fazer com que uma hérnia existente pareça maior

Caso parte do intestino fique presa na virilha ou no escroto, ela pode bloquear o fluxo de sangue para o intestino e causar a morte de uma parte do intestino

Às vezes, o médico trata a hérnia inguinal com cirurgia