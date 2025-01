O trato digestivo é o caminho através do qual o alimento passa pelo corpo após ser consumido. A trajetória do alimento começa na boca (comer) e termina no ânus (defecar). O intestino é o tubo longo no sistema digestivo que conecta o estômago ao ânus. Ele realiza a digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes.

As pessoas têm um intestino delgado e um intestino grosso. O intestino delgado é muito comprido e faz muitas voltas. O intestino grosso, também conhecido como cólon, é mais curto e mais largo.

O que é a doença de Crohn? A doença de Crohn é uma inflamação intestinal de longo prazo. A doença de Crohn é um dos dois tipos de doença denominados doença intestinal inflamatória. A outra doença intestinal inflamatória é a colite ulcerativa. A doença de Crohn costuma afetar o intestino delgado. Porém, ela pode afetar o intestino grosso ou tanto o intestino delgado como o grosso. A doença de Crohn é uma doença intestinal inflamatória

A causa é desconhecida, mas é possível que ela seja causada por um problema no sistema imunológico

Os sintomas aparecem e desaparecem e podem incluir diarreia, cólicas abdominais, febre, falta de apetite e perda de peso

O médico utiliza os resultados de uma colonoscopia e de exames de imagem para diagnosticar a doença de Crohn

Não há cura para a doença de Crohn, porém é possível amenizar os sintomas com tratamento medicamentoso e, algumas vezes, cirúrgico

O que causa a doença de Crohn? Os médicos não sabem o que causa a doença de Crohn. Ela pode ser um problema com o sistema imunológico, que faz com que o intestino tenha uma reação excessiva e fique inflamado. A pessoa tem um risco maior de ter doença de Crohn se ela: Tiver pessoas na família com a doença

For judia e a família veio da Europa Oriental

Fumar

For do sexo feminino e tomar pílulas anticoncepcionais

Quais são os sintomas da doença de Crohn? Os sintomas aparecem e desaparecem. Geralmente, os sintomas são graves por alguns dias ou semanas e depois desaparecem ou pelo menos ficam menos intensos por algum tempo. Na maioria das pessoas, os sintomas ficam aparecendo e desaparecendo por toda a vida. Os sintomas mais frequentes em adultos incluem: Diarreia, que às vezes é sanguinolenta

Cólicas abdominais

Febre

Falta de apetite

Perda de peso Se a crise for grave, a pessoa pode ter: Dor abdominal intensa e constante causada por uma coleção de pus (abscesso) ao redor do intestino

Vômitos em grande volume causados por um bloqueio intestinal Se a pessoa tiver doença de Crohn por muito tempo, ela pode ter: Erupção cutânea

Dor e inchaço nas articulações

Olhos vermelhos

Problemas de fígado e de vesícula biliar

Lesões anais e, às vezes, fissuras anais

Aumento do risco de ter câncer de intestino Crianças podem ter dor abdominal, diarreia e febre, mas é possível que elas também tenham: Crescimento lento

Articulações inchadas

Fadiga (sensação de fraqueza e cansaço generalizado)

Como o médico sabe que a pessoa tem doença de Crohn? O médico faz exames dependendo dos sintomas e de quão subitamente eles surgem: Dor abdominal intensa e súbita: TC (tomografia computadorizada) ou RM (ressonância magnética) do abdômen

Dor abdominal que fica aparecendo e desaparecendo por algum tempo: Às vezes, radiografias ou exame de TC do abdômen depois de a pessoa ter bebido um líquido que realça áreas do intestino ou depois de ter engolido uma cápsula especial que tem uma câmera minúscula dentro dela, que tira fotografias conforme atravessa o trato digestivo

Diarreia: Exame do cólon por meio de uma colonoscopia (o médico insere um tubo fino e iluminado equipado com uma câmera pequena através do ânus para visualizar o intestino) O médico também faz exames de sangue. A doença de Crohn não pode ser diagnosticada através de exames de sangue, mas eles podem indicar se a pessoa tem determinadas complicações. Quando a doença de Crohn afeta apenas o intestino grosso, às vezes o médico tem dificuldade em diferenciar entre a doença de Crohn do cólon e a colite ulcerativa porque muitos dos sintomas são os mesmos.