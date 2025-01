O trato digestivo é o caminho através do qual o alimento passa pelo corpo após ser consumido. A trajetória do alimento começa na boca (comer) e termina no ânus (defecar). O intestino é o tubo longo no sistema digestivo que conecta o estômago ao ânus. Ele realiza a digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes.

As pessoas têm um intestino delgado e um intestino grosso. O intestino delgado é muito comprido e faz muitas voltas. O intestino grosso, também conhecido como cólon, é mais curto e mais largo.

O que é a colite ulcerativa? A colite ulcerativa é uma doença de longo prazo que causa a inflamação do intestino grosso (cólon). Ela não afeta o intestino delgado. A colite ulcerativa é um dos dois tipos de doença intestinal inflamatória A outra doença intestinal inflamatória é a doença de Crohn. A colite ulcerativa é uma doença intestinal inflamatória

Os sintomas aparecem e desaparecem e incluem cólicas abdominais, vontade de defecar com frequência e diarreia sanguinolenta

O médico examina as fezes da pessoa e utiliza um tubo de visualização para examinar o intestino

O médico utiliza tratamentos para controlar a inflamação intestinal, amenizar os sintomas e repor líquidos e nutrientes perdidos

Ter colite ulcerativa por muito tempo aumenta o risco da pessoa de ter câncer de cólon A colite ulcerativa pode começar em qualquer idade, porém, ela geralmente começa antes dos 30 anos.

O que causa a colite ulcerativa? Os médicos não sabem o que causa a colite ulcerativa. Ela pode ser causada por um problema com o sistema imunológico, que faz com que o intestino tenha uma reação excessiva e fique inflamado. A colite ulcerativa pode ser um mal de família e ocorre com mais frequência em pessoas judias cujas famílias vieram da Europa Oriental.

Quais são os sintomas da colite ulcerativa? Os sintomas da colite ulcerativa aparecem e desaparecem. Uma crise pode ser grave por alguns dias ou semanas e depois desaparecer ou pelo menos ficar menos intensa por algum tempo. Na maioria das pessoas, os sintomas ficam aparecendo e desaparecendo por toda a vida. As crises geralmente começam de modo gradativo. Os sintomas incluem: Vontade intensa de defecar

Cólicas leves na parte inferior do abdômen

Sangue e muco nas fezes Uma crise pode ocorrer de maneira súbita e intensa, causando: Diarreia violenta, frequentemente com sangue e muco abundantes

Hemorragia anal abundante

Febre alta

Dor na barriga Às vezes, durante uma crise grave, o intestino grosso fica muito inchado e um pequeno orifício (perfuração) pode aparecer. A presença de uma perfuração permite o vazamento de fezes para dentro do abdômen, o que pode causar uma infecção potencialmente fatal (peritonite). Caso a pessoa tenha tido colite ulcerativa por muito tempo, ela pode ter: Erupção cutânea

Feridas bucais

Dor articular

Olhos vermelhos e doloridos

Problemas de fígado e de vesícula biliar

Contagem de células sanguíneas baixa (anemia)

Perda de peso

Aumento do risco de ter câncer de cólon

Como o médico sabe que a pessoa tem colite ulcerativa? O médico insere um tubo fino e iluminado equipado com uma câmera pequena através do ânus para visualizar o intestino (colonoscopia) para: Determinar o grau de inflamação presente

Coletar amostras de muco ou fezes

Remover amostras de tecido das áreas inflamadas e examiná-las sob o microscópio (biópsia) Os médicos também podem solicitar: Exames de sangue

TC (tomografia computadorizada) ou RM (ressonância magnética) para ajudar a ver quais partes do intestino grosso estão sendo afetadas Às vezes o médico tem dificuldade em diferenciar entre a colite ulcerativa e a doença de Crohn do cólon porque muitos dos sintomas são os mesmos.