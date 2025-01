O intestino é o tubo longo no sistema digestivo que realiza a digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes. As pessoas têm um intestino delgado e um intestino grosso. O intestino grosso (cólon) liga o intestino delgado ao reto (a bolsa na extremidade do intestino grosso onde as fezes são armazenadas até serem eliminadas).

O que é a diverticulose? No caso da diverticulose, ocorre a formação de bolsas ou sacos minúsculos no intestino grosso. Essas bolsas são denominadas divertículos. A diverticulose ocorre com frequência à medida que as pessoas envelhecem e a maioria das pessoas terá diverticulose até os 90 anos de idade

A diverticulose geralmente não causa sintomas, salvo quando há hemorragia em um dos divertículos

A diverticulite é um quadro clínico com um nome parecido, na qual ocorre inflamação e dor em um dos divertículos

O médico descobre a presença de diverticulose quando ele faz uma colonoscopia ou radiografia para investigar outros problemas

Consumir uma dieta rica em fibras pode prevenir a formação de mais bolsas Intestino grosso com divertículos

O que causa a diverticulose? A diverticulose é provavelmente causada por pressão elevada no intestino. Uma dieta pobre em fibras pode causar o aumento da pressão. Esse aumento na pressão faz com que pontos fracos na parede do intestino se projetem, o que cria a bolsa ou saco. A diverticulose costuma ocorrer após os 40 anos de idade. A sua frequência aumenta conforme a pessoa envelhece. Quase todas as pessoas que chegam aos 90 anos de idade têm diverticulose.

Quais são os sintomas de diverticulose? A maioria das pessoas com diverticulose não tem sintomas, salvo em algumas ocasiões, quando a pessoa sente: Constipação intestinal

Cólicas abdominais

Distensão abdominal Caso contrário, a pessoa provavelmente não terá sintomas, salvo se ela apresentar complicações como, por exemplo, diverticulite ou hemorragia. Às vezes, ocorre hemorragia de uma dessas bolsas, o que faz com que a pessoa tenha sangue nas fezes. A hemorragia costuma cessar espontaneamente, mas ela pode ser intensa.

Como o médico sabe que a pessoa tem diverticulose? O médico descobre a diverticulose quando faz exames por outros motivos, como, por exemplo, dor abdominal, hemorragia ou exame preventivo para câncer colorretal. A diverticulose pode aparecer em um dos exames a seguir: Colonoscopia (um exame no qual o médico insere um tubo fino e iluminado equipado com uma câmera pequena através do reto para poder visualizar o intestino)

Radiografia de enema de bário

TC