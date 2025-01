O intestino é o tubo longo no sistema digestivo que realiza a digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes. As pessoas têm um intestino grosso e um intestino delgado. O intestino grosso (cólon) liga o intestino delgado ao reto (a bolsa na extremidade do intestino grosso onde as fezes são armazenadas até serem eliminadas). Pode ocorrer a formação de pequenas bolsas ou sacos (divertículos) no intestino grosso, e esse quadro clínico é chamado diverticulose. Eles provavelmente são causados por pressão elevada no intestino.

O que é a diverticulite? A diverticulite é uma complicação da diverticulose. A diverticulose é a inflamação dos divertículos. Os sintomas incluem dor na parte inferior esquerda do abdômen, sensibilidade e febre

Os médicos detectam diverticulite com uma TC

O tratamento inclui repouso, dieta líquida e antibióticos

Se a pessoa tiver sintomas graves, é possível que ela precise ser internada no hospital e, às vezes, cirurgia Intestino grosso com divertículos

O que causa a diverticulite? A diverticulite ocorre nas pessoas que têm diverticulose, um quadro clínico no qual ocorre a formação de bolsas ou sacos no intestino grosso. A causa exata não é totalmente compreendida. Às vezes, fezes e bactérias entram em uma das bolsas (divertículos), causando inflamação e infecção. A diverticulite costuma ocorrer na parte mais inferior do intestino grosso

A diverticulite tende a ser mais grave em pessoas mais velhas que estão tomando corticosteroides Se a pessoa tiver diverticulose, ela tem um risco maior de ter diverticulite se ela: Têm mais idade

Tiver sobrepeso

Não praticar exercícios

Fumar

Consumir uma dieta rica em gordura e pobre em fibras

Tomar determinados medicamentos como corticosteroides, analgésicos opioides e medicamentos anti-inflamatórios

Quais são os sintomas de diverticulite? A diverticulite causa: Dor na parte inferior esquerda do abdômen

Sensibilidade

Febre A diverticulite pode causar problemas como, por exemplo: Abscesso (uma coleção de pus)

Infecções nos órgãos próximos ou no espaço entre os órgãos abdominais (peritonite)

Infecção grave no sangue, o que impede o funcionamento adequado dos outros órgãos (sepse)

Bloqueio intestinal causado pela formação de tecido cicatricial no intestino

Fístula (uma ligação anômala entre dois órgãos que não deveriam estar ligados como, por exemplo, o intestino e a bexiga) Algumas complicações da diverticulite

Como o médico sabe que a pessoa tem diverticulite? É possível que o médico faça os seguintes exames: TC

Exames de sangue para verificar se existe alguma infecção ou outros motivos para a dor abdominal