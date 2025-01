Uma hérnia ocorre quando um órgão atravessa uma abertura no corpo e chega a um lugar aonde ele não pertence.

A hérnia de hiato ocorre quando parte do estômago se desloca para cima através do diafragma e chega ao tórax. Isso ocorre no local onde o esôfago atravessa o diafragma. O diafragma é o músculo que separa o tórax do abdômen e que ajuda a pessoa a respirar. O esôfago é o tubo que liga a garganta ao estômago, atravessando o diafragma.

A pessoa está mais propensa a desenvolver uma hérnia de hiato se tiver mais de 50 anos de idade, tiver sobrepeso ou fumar cigarros

Algumas pessoas não têm nenhum sintoma ou apenas sintomas leves como, por exemplo, azia

Outras pessoas têm sintomas mais graves como, por exemplo, dor no peito, distensão abdominal, eructação e dificuldade em engolir

Normalmente, o médico utiliza uma radiografia com deglutição de bário para examinar a hérnia de hiato

O tratamento inclui medicamentos para amenizar os sintomas ou, raramente, cirurgia se os medicamentos não estiverem ajudando.

Entendendo a hérnia de hiato

Há dois tipos de hérnia de hiato: