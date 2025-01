O médico possivelmente recomendará as seguintes medidas:

Não comer alimentos que pioram a DRGE como, por exemplo, chocolate, molho de tomate, alimentos gordurosos ou fritos e molhos para salada feitos com vinagre

Não consumir bebidas alcoólicas, café e bebidas ácidas como, por exemplo, refrigerantes e suco de laranja

Evitar comer por duas a três horas antes de ir para a cama

Não fume

Manter a cabeceira da cama elevada em aproximadamente 15 centímetros

Perder peso se houver sobrepeso

Se essas medidas não conseguirem ajudar, a pessoa pode precisar de medicamentos que diminuem o ácido gástrico.

Os medicamentos que reduzem o ácido gástrico são os inibidores da bomba de prótons e bloqueadores do receptor H2

A pessoa toma o medicamento entre quatro a doze semanas, ou mais, para que o esôfago tenha tempo de sarar

É possível que o médico recomende cirurgia se os medicamentos não estiverem ajudando. A cirurgia é denominada fundoplicatura. O cirurgião envolve parte do estômago ao redor do fundo do esôfago, o que impede o retorno do conteúdo estomacal.