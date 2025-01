O reto e o ânus fazem parte do trato digestivo.

O reto liga o intestino grosso ao ânus.

O reto geralmente está vazio, porque as fezes são armazenadas no intestino grosso.

Quando o intestino fica cheio, as fezes passam para o reto, e sentimos necessidade de ir ao banheiro.

Adultos saudáveis e crianças mais velhas podem esperar até chegar a um banheiro para eliminar as fezes. Bebês e crianças pequenas, e alguns adultos com doenças neurológicas ou musculares, não têm o controle muscular para esperar.

O ânus é a abertura na extremidade do trato digestivo pela qual as fezes saem do corpo. Um anel de músculos, denominado esfíncter anal, mantém o ânus fechado até irmos ao banheiro.