O intestino grosso, também chamado cólon, faz parte do trato digestivo. Ela liga o intestino delgado ao reto. O apêndice é um pequeno tubo parecido com um dedo ligado à primeira parte do intestino grosso. O apêndice pode se infeccionar e causar apendicite.

O alimento digerido chega ao intestino grosso em forma líquida. A principal função do intestino grosso é absorver a maior parte da água e tornar as fezes sólidas.

Muitas bactérias vivem no intestino grosso. Essas bactérias são necessárias e úteis. Elas produzem algumas substâncias importantes, tais como vitamina K. As bactérias no intestino grosso também podem produzir gases. No entanto, outras bactérias que conseguem chegar ao intestino grosso podem nos adoecer por causar gastroenterite.