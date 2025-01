O intestino delgado faz parte do trato digestivo. Ele liga o estômago e o intestino grosso. A maioria dos nutrientes é absorvida através do intestino delgado.

O intestino delgado tem três partes:

Duodeno

Jejuno

Íleo

O duodeno é a primeira parte do intestino delgado e está ligado ao estômago. Os alimentos e líquidos deixam o estômago e entram no duodeno para continuar a ser digeridos. Os sucos digestivos do pâncreas e a bile (um líquido verde que ajuda a digerir a gordura) da vesícula biliar e do fígado chegam ao duodeno através de pequenos tubos denominados dutos. Esses sucos ajudam a decompor os alimentos e também neutralizam o ácido gástrico. As paredes do intestino delgado fabricam substâncias químicas denominadas enzimas, que também ajudam a digerir os alimentos.

O jejuno e o íleo formam a 2ª e 3ª partes do intestino delgado. Eles absorvem nutrientes.

As paredes do intestino delgado são revestidas por músculos que se contraem para empurrar os alimentos.