O estômago faz parte do trato digestivo. O estômago é um órgão grande e oco dotado de paredes musculares fortes. Os alimentos e líquidos que engolimos chegam ao estômago a partir do esôfago.

As células que revestem o estômago liberam:

Muco

Ácido gástrico

Uma enzima digestiva chamada pepsina

O muco protege o estômago do ácido gástrico. Certos medicamentos (como a aspirina) e determinados germes podem impedir a ação do muco e causar uma úlcera do estômago.

O ácido gástrico é ácido clorídrico. O ácido ajuda a decompor alimentos.

A enzima pepsina degrada as proteínas, tais como as proteínas na carne.

Os músculos do estômago se contraem e relaxam para misturar os alimentos com o ácido e as enzimas (suco gástrico). A mistura e o suco gástrico decompõem os alimentos em um líquido que o organismo consegue absorver. Os músculos também ajudam na passagem de alimentos do estômago para o intestino delgado.