Os médicos não sabem exatamente o que causa a depressão. A pessoa pode ser mais propensa a ter depressão se ela:

Tiver pessoas na família que têm ou tiveram depressão

For mulher; os níveis hormonais podem causar mudanças de humor, especialmente antes da menstruação ou após ter um bebê

Passar por um evento emocional, como uma catástrofe natural (por exemplo, um furacão), doença grave ou morte de uma pessoa da família

Tiver problemas de saúde graves, como câncer

Tomar medicamentos que possam causar depressão como efeito colateral

A depressão ocorre com mais frequência quando o período diurno é mais curto, como no outono e no inverno.